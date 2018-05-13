تعليق محافظة الجيزة على إهدار ملايين الجنيهات في شارع المريوطية (فيديو)





علق اللواء علاء هراس، نائب محافظ الجيزة، على إهدار ملايين الجنيهات في شارع المريوطية بسبب تكسيره بعد أيام من رصفه، قائلا: "إحنا بنعمل دلوقتي بلاعات المطر قبل الطبقة النهائية، وإحنا لسه مخلصناش الشارع زي ما الناس فاكرة".وأضاف "هراس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن الحديث على هدم الشارع بعد رصفه بـ3 أيام غير صحيح،، معقبا: "ليه بنحب نهد كل حاجة جميلة، الشارع ما خلصش، والله العظيم ما خلص".