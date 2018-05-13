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إسلام الشاطر: الأهلي يقترب من ضم "وحش" الترجي التونسي

الأحد 13/مايو/2018 - 12:58 ص
إسلام الشاطر: الأهلي يقترب من ضم وحش الترجي التونسي
فرانك كوم
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الفجر الرياضي
 

كشف الإعلامي إسلام الشاطر، عن اقتراب مسئولي الأهلي من ضم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي، الكاميروني فرانك كوم، إلى صفوف القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وأضاف "الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" في فقرة كشف المستور المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء السبت، أنة جاء ضم اللاعب الكاميروني فرانك كوم للأهلي بعد توصية لجنة الكرة بالقلعة الحمراء بسرعة التعاقد مع اللاعب لحاجة الفريق الماسة إليه، نظرا لمهاراته وإمكانياته الكبيرة التي يتمتع بها.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة كامبالا سيتي الأوغندي، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

 

 

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