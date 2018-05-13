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أول تعليق من شركة المترو حول أحداث الشغب في محطات حلوان والمرج

الأحد 13/مايو/2018 - 01:25 ص
أول تعليق من شركة المترو حول أحداث الشغب في محطات حلوان والمرج
أرشيفية
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داليا الحسين
 
عقب المهندس على فضالي، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، حول أحداث الشغب في محطات حلوان والمرج، قائلًا: "الشخص اللي نام على قضبان المترو واحد تم استخدامه"، منوهًا إلى أن المترو يقوم بـ522 رحلة يوميًا في الخط الأول لمترو الأنفاق، وما حدث كان حادثًا فرديًا وليس جماعيًا.

وأضاف "فضالي" خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، أن توقيت الزيادة جاء من الوزارة وليس منه، موضحا أن هناك بيانات يتم رفعها للوزارة والجهات المعنية، لاتخاذ قرار الزيادة والتوقيت المناسب لها.

ولفت إلى أنه على ثقة أن دعوات المقاطعة ليست من مرتادي المترو، والدليل الزيادة فى الركاب اليومين السابقين، مضيفًا: "مصلحة المواطن فى ركوب المترو بشكل آمن وليست فى المقاطعة".

وأشار رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، إلى أن عدد الركاب فى الخطين الأول والثانى أكثر من النسبة المحددة له بـ25%.
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