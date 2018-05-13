"العشري" يكشف أسباب رحيله عن إنبي لتدريب الشعب الإماراتي في 2015

كشف طارق العشري المدير الفني السابق لوادي دجلة، عن سبب رحيله عن تدريب إنبي في عام 2015 وتولي القيادة الفنية لفريق الشعب الإماراتي.

وقال "العشري" في تصريحات لبرنامج "الحريف" عبر فضائية "دي إم سي": " جلست مع مجلس إدارة إنبي قبل تولي القيادة الفنية لنادي الشعب الإماراتي، ومنحت الفريق البترولي مهلة للرد علي بشأن استمراري مع الفريق من عدمه".

وأضاف: " نادي إنبي تأخر في الرد علي بشأن الاستمرار مع الفريق وكان هناك إصرار من نادي الشعب الإماراتي علي التعاقد معي فوافقت على العرض الإماراتي، وتركت الفريق البترولي في المركز الثالث وقتها".

وأتم: "انتقلت للدوري الإماراتي وسط طموحات كبيرة للنجاح مع فريق الشعب خاصة وأنني كنت المدرب المصري الوحيد هناك، ولكنني فوجئت بأجواء لا تساعد على النجاح سواء من مستوى اللاعبين أو إرتباطهم بالعمل بعيدًا عن كرة القدم".

وأتم: " أنا من طلبت الرحيل عن الشعب الإماراتي وإدارة النادي فوجئت بقراري خاصة وأنني أعدت إليهم باقي مقدم التعاقد".