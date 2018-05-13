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عمرو دياب يحيي حفل إطلاق إحدى كمبوندات العاصمة الجديدة بحضور نجوم الفن والمشاهير (صور)

الأحد 13/مايو/2018 - 12:49 ص
عمرو دياب يحيي حفل إطلاق إحدى كمبوندات العاصمة الجديدة بحضور نجوم الفن والمشاهير (صور)
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عبدالحافظ حمدي
 


شارك عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير في حفل اطلاق إحدى كمبوندات بالعاصمة الإدارة الجديدة وذلك داخل أحد الفنادق بالتجمع الخامس. 


كان ضمن حضور الحفل من الفنانين حسن الرداد، أحمد فلوكس وشريف باهر والإعلامية جيهان عبد الله وغيرهم من نجوم المجتمع.
 
واستمتع حضور الحفل بأغاني عمرو دياب علي مدار ساعة ونصف الساعة. 


عمرو دياب يحيي حفل إطلاق إحدى كمبوندات العاصمة الجديدة بحضور نجوم الفن والمشاهير (صور)
عمرو دياب يحيي حفل إطلاق إحدى كمبوندات العاصمة الجديدة بحضور نجوم الفن والمشاهير (صور)
عمرو دياب يحيي حفل إطلاق إحدى كمبوندات العاصمة الجديدة بحضور نجوم الفن والمشاهير (صور)
عمرو دياب يحيي حفل إطلاق إحدى كمبوندات العاصمة الجديدة بحضور نجوم الفن والمشاهير (صور)
عمرو دياب يحيي حفل إطلاق إحدى كمبوندات العاصمة الجديدة بحضور نجوم الفن والمشاهير (صور)
عمرو دياب يحيي حفل إطلاق إحدى كمبوندات العاصمة الجديدة بحضور نجوم الفن والمشاهير (صور)
عمرو دياب يحيي حفل إطلاق إحدى كمبوندات العاصمة الجديدة بحضور نجوم الفن والمشاهير (صور)
عمرو دياب يحيي حفل إطلاق إحدى كمبوندات العاصمة الجديدة بحضور نجوم الفن والمشاهير (صور)
عمرو دياب يحيي حفل إطلاق إحدى كمبوندات العاصمة الجديدة بحضور نجوم الفن والمشاهير (صور)
عمرو دياب يحيي حفل إطلاق إحدى كمبوندات العاصمة الجديدة بحضور نجوم الفن والمشاهير (صور)
عمرو دياب يحيي حفل إطلاق إحدى كمبوندات العاصمة الجديدة بحضور نجوم الفن والمشاهير (صور)
عمرو دياب يحيي حفل إطلاق إحدى كمبوندات العاصمة الجديدة بحضور نجوم الفن والمشاهير (صور)
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