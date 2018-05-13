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إسلام الشاطر يفجر مفاجأة مدوية عن الزمالك ومرتضى منصور

الأحد 13/مايو/2018 - 12:46 ص
إسلام الشاطر يفجر مفاجأة مدوية عن الزمالك ومرتضى منصور
مرتضى منصور
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الفجر الرياضي
 

كشف الإعلامي إسلام الشاطر، عن استقرار رئيس نادي الزمالك، المستشار مرتضى منصور على إسقاط 50 عضوية من القلعة البيضاء خلال الساعات القادمة.

 

وأضاف "الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" في فقرة كشف المستور المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء السبت، أن الـ50 عضوية التي ينوي الزمالك إسقاطها ستشمل شخصيات كبيرة في القلعة البيضاء وتعتبر مفاجأة من العيار الثقيل.

 

ويستعد الزمالك تحت قيادة مدربه خالد جلال لخوض مباراة سموحة في نهائي كأس مصر، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب برج العرب.

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