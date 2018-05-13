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وكيل مجلس النواب: بعض الأعضاء عليهم أحكام ولكن ليست نهائية

الأحد 13/مايو/2018 - 02:42 ص
وكيل مجلس النواب: بعض الأعضاء عليهم أحكام ولكن ليست نهائية
النائب سليمان وهدان
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نعيم يوسف
 
قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن هناك بعض الحالات التي تسقط فيها الحضانة مثل تغيير الصفة وتحول الفردي المستقل إلى حزبي، وصدور أحكام نهائية على النائب.

وأشار "وهدان" في مداخلة هاتفية مع قناة LTC الفضائية، إلى أن هناك لجنة مختصة لإحالة هذه القضايا التي تصدر فيها أحكام نهائية للجنة التشريعية، وهذه اللجنة تصدر تقرير تعرضه على البرلمان.

وأكد أن بعض النواب عليهم أحكام قضائية، ومازالت في درجات التقاضي ولكنها ليست نهائية، مشددًا على أنه عند تقديم حكم قضائي واجب النفاذ ونهائي، تسقط عنه الحصانة.
المزيد عن: مجلس النواب سليمان وهدان العرضة الحصانة
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