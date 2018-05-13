وكيل مجلس النواب: بعض الأعضاء عليهم أحكام ولكن ليست نهائية



وأشار "وهدان" في مداخلة هاتفية مع قناة LTC الفضائية، إلى أن هناك لجنة مختصة لإحالة هذه القضايا التي تصدر فيها أحكام نهائية للجنة التشريعية، وهذه اللجنة تصدر تقرير تعرضه على البرلمان.



وأكد أن بعض النواب عليهم أحكام قضائية، ومازالت في درجات التقاضي ولكنها ليست نهائية، مشددًا على أنه عند تقديم حكم قضائي واجب النفاذ ونهائي، تسقط عنه الحصانة.

قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن هناك بعض الحالات التي تسقط فيها الحضانة مثل تغيير الصفة وتحول الفردي المستقل إلى حزبي، وصدور أحكام نهائية على النائب.