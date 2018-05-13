ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

اتحاد الكرة: انسحاب سموحة رسميا من نهائي كأس مصر

الأحد 13/مايو/2018 - 12:36 ص
اتحاد الكرة: انسحاب سموحة رسميا من نهائي كأس مصر
محمد فرج عامر
طباعة
الفجر الرياضي
 

كشف المدير التنفيذي لاتحاد الكرة اللواء ثروت سويلم، أن رئيس سموحة ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب المهندس محمد فرج عامر، أرسل خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة بالانسحاب من كأس مصر.

 

وأضاف "سويلم" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إسلام الشاطر في برنامج "اكسترا تايم" المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء السبت، أن الزمالك بطلاً لبطولة كأس مصر في حالة إصرار سموحة على الانسحاب.

 

وتابع: " لا صحة لخوض نادي الأسيوطي سبورت بدلا من الفريق السكندري المباراة ولكن في حالة انسحاب سموحة بشكل نهائي سيكون الزمالك بطلاً للكأس".

المزيد عن: نهائي كأس مصر كأس مصر رياضة انسحاب سموحة من كأس مصر انسحاب سموحة الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
أولمبيك خريبكة
-
x
18:00
-
الراسينغ البيضاوي
الكوكب المراكشي
-
x
18:00
-
شباب الريف الحسيمي
شباب أطلس خنيفرة
-
x
18:00
-
سريع وادي زم
الدوري البرتغالي الممتاز
ريو آفي
-
x
19:00
-
سبورتينج براجا
بنفيكا
-
x
19:00
-
موريرينسي
الدوري الإيطالي
كروتوني
-
x
15:00
-
لاتسيو
أتلانتا
-
x
18:00
-
ميلان
روما
-
x
20:45
-
يوفنتوس
سامبدوريا
-
x
20:45
-
نابولي
الدوري الإسباني
ليفانتي
-
x
20:45
-
برشلونة
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
-
x
16:00
-
برايتون
مانشستر يونايتد
-
x
16:00
-
واتفورد
نيوكاسل يونايتد
-
x
16:00
-
تشيلسي
ساوثهامتون
-
x
16:00
-
مانشستر سيتي
توتنهام هوتسبير
-
x
16:00
-
ليستر سيتي
كريستال بالاس
-
x
16:00
-
وست بروميتش ألبيون
هيديرسفيلد تاون
-
x
16:00
-
آرسنال
سوانزي سيتي
-
x
16:00
-
ستوك سيتي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/13/2018 1:00:01 AM