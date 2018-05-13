اتحاد الكرة: انسحاب سموحة رسميا من نهائي كأس مصر

كشف المدير التنفيذي لاتحاد الكرة اللواء ثروت سويلم، أن رئيس سموحة ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب المهندس محمد فرج عامر، أرسل خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة بالانسحاب من كأس مصر.

وأضاف "سويلم" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إسلام الشاطر في برنامج "اكسترا تايم" المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء السبت، أن الزمالك بطلاً لبطولة كأس مصر في حالة إصرار سموحة على الانسحاب.

وتابع: " لا صحة لخوض نادي الأسيوطي سبورت بدلا من الفريق السكندري المباراة ولكن في حالة انسحاب سموحة بشكل نهائي سيكون الزمالك بطلاً للكأس".