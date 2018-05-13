وزير التموين: لا زيادة على البطاقة التموينية خلال شهر رمضان



وأشار "المصيلحي"، خلال حواره ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية on e، اليوم السبت، إلى أنه من أصدر بطاقة تموينية ولم تفعل، سيصدر قرار بصرف الحصة التموينية لهم بالبطاقة الورقية، لحين تفعيل بطاقتهم، موجها رسالة للمواطنين: "متقلقوش.. كلنا حاسين ببعض".



قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إنه لا توجد أي زيادة في البطاقة التموينية خلال شهر رمضان، حيث يبلغ نصيب الفرد 50 جنيها.