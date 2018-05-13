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العشري: كنت أتمنى نجاح جلال مع الزمالك.. وترشيحي لتدريب الأهلي "وسام على صدري"

الأحد 13/مايو/2018 - 12:33 ص
العشري: كنت أتمنى نجاح جلال مع الزمالك.. وترشيحي لتدريب الأهلي وسام على صدري
إيهاب جلال
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علاء خليف
 

 

 

أكد طارق العشري المدير الفني السابق لوادي دجلة أنه كان يتمنى نجاح تجربة إيهاب جلال مع الزمالك.

 

وقال "العشري" في تصريحات لبرنامج "الحريف" عبر فضائية "دي إم سي": " كنت أتمنى نجاح تجربة إيهاب جلال مع الزمالك، وذلك حتيى تنتهي فكرة نجاح أبناء النادي فقط مع الأهلي والزمالك".

 

وأضاف: " تشرفت بترشيحي لتولي القيادة الفنية للأهلي في وقت سابق وأعتبر ذلك "وسام على صدري"، كما تشرفت بترشيح اسمي لقيادة المنتخب وبالتأكيد هذا الأمر أسعدني كثيرًا".

 

وأضاف: " أي مدرب جيد يستطيع النجاح مع الأهلي أو الزمالك وحتى منتخب مصر حال توفير مناخ مناسب له".

 

المزيد عن: طارق العشري رياضة تدريب الأهلي الزمالك والأهلي الزمالك الأهلي إيهاب جلال
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