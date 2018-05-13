العشري: كنت أتمنى نجاح جلال مع الزمالك.. وترشيحي لتدريب الأهلي "وسام على صدري"
الأحد 13/مايو/2018 - 12:33 ص
علاء خليف
أكد طارق العشري المدير الفني السابق لوادي دجلة أنه كان
يتمنى نجاح تجربة إيهاب جلال مع الزمالك.
وقال "العشري" في تصريحات لبرنامج "الحريف"
عبر فضائية "دي إم سي": " كنت أتمنى نجاح تجربة إيهاب جلال مع الزمالك،
وذلك حتيى تنتهي فكرة نجاح أبناء النادي فقط مع الأهلي والزمالك".
وأضاف: " تشرفت بترشيحي لتولي القيادة الفنية للأهلي
في وقت سابق وأعتبر ذلك "وسام على صدري"، كما تشرفت بترشيح اسمي لقيادة المنتخب
وبالتأكيد هذا الأمر أسعدني كثيرًا".
وأضاف: " أي مدرب جيد يستطيع النجاح مع الأهلي أو الزمالك
وحتى منتخب مصر حال توفير مناخ مناسب له".
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