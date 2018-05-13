العشري: كنت أتمنى نجاح جلال مع الزمالك.. وترشيحي لتدريب الأهلي "وسام على صدري"

أكد طارق العشري المدير الفني السابق لوادي دجلة أنه كان يتمنى نجاح تجربة إيهاب جلال مع الزمالك.

وقال "العشري" في تصريحات لبرنامج "الحريف" عبر فضائية "دي إم سي": " كنت أتمنى نجاح تجربة إيهاب جلال مع الزمالك، وذلك حتيى تنتهي فكرة نجاح أبناء النادي فقط مع الأهلي والزمالك".

وأضاف: " تشرفت بترشيحي لتولي القيادة الفنية للأهلي في وقت سابق وأعتبر ذلك "وسام على صدري"، كما تشرفت بترشيح اسمي لقيادة المنتخب وبالتأكيد هذا الأمر أسعدني كثيرًا".

وأضاف: " أي مدرب جيد يستطيع النجاح مع الأهلي أو الزمالك وحتى منتخب مصر حال توفير مناخ مناسب له".