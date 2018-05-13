أبرز أخبار التوك شو السبت 12/5/2018: مفاجأة عن تذكرة المترو بعد الزيادة الأخيرة
الأحد 13/مايو/2018 - 03:14 ص
رقية جمال - ندى محمد - كساب أحمد - داليا الحسين - نعيم يوسف - هدي عبدالرازق
تناولت برامج "التوك شو" مساء السبت، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
"الحديدي" يكشف أهمية "اجتماعات صيغة 2+2" بين مصر وروسيا (فيديو)
قال علاء الحديدي، سفير مصر في روسيا سابقا، إن "اجتماعات صيغة 2+2" تضم وزيري الخارجية والدفاع من البلدين، متابعا ان الاجتماع ضروري في ظل الاحداث المتسارعة في المنطقة واخرها إلغاء الرئيس الامريكي دونالد ترامب الاتفاق النووي الايراني وقرار نقل السفارة الأمريكية الى القدس باعتبارها عاصمة اسرائيل.
أزهري: ليلة القدر تختلف من بلد إلى آخر (فيديو)
قال الشيخ محمد بدوى مجاهد، أحد علماء الأزهر الشريف، إن ليلة القدر تختلف من بلد إلى أخر، فمن الممكن أن تظهر في بلد دون أخرى.
"الصحة": الدولة تتحمل الزيادة في جلسة الغسيل الكلوي بالكامل
قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن جلسة الغسيل الكلوي منذ عام أو أكثر تكلف الدولة 200 جنيه، وعند صدور قرار العلاج على نفقة الدولة بـ140 جنيه فقط، كان المريض يتحمل 60 جنيهًا، وهناك العديد من الشكاوى التى وردت في هذا المجال، مما دعا الدولة إلى تحمل فارق السعر والذى كلفها 600 مليون جنيه، وقام وزير الصحة برفع طلب لرئيس الوزراء لتتحمل الدولة العلاج على نفقة الدولة بالكامل.
برلماني عن رفع قيمة تذكرة المترو: "الدولة هتجيب منين.. والزيادة في صالح المواطن"
قال النائب محمد أبوهميلة، عضو مجلس النواب، إن النظام الحالي ورث مشاكل كثيرة، معقبا: "الدولة هتجيب منين، والزيادة لصالح المواطن"، منوهًا بأن البرلمان سيدرس تطبيق علاوة على الموظفين، مطالبا بتوسيع دائرة معاش تكافل وكرامة.
وزير النقل: نسبة الإقبال على مترو الأنفاق لم تتغير بعد زيادة سعر التذكرة
قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن المواطنين استقبلوا قرار تحريك سعر تذكرة مترو الأنفاق بشكل عادي، مشيرًا إلى أن نفس نسبة الإقبال على استخدام مترو الأنفاق، ولم تتغير.
مساعد وزير النقل: التكلفة الفعلية لتذكرة المترو 16.4 جنيه (فيديو)
قال الدكتور عمرو شعث، مساعد وزير النقل، إن التكلفة الفعلية لمترو الأنفاق 16.44 جنيه وفقًا للدراسات، وليس الـ 7 جنيهات التى تسببت في غضب المواطنين، متابعًا مخاطبًا المواطنين: "إلحقونا، المرفق بينهار، إحنا بقالنا سنين بنعاني، ومش راضينا أن الناس تبقي زعلانه، لكن إزاى عايزين نحسن الخدمة، ومنزدوش الأسعار هنجيب منين".
خالد الجندي: "اللي مش عايزة تتحجب تصفي حسابها مع ربنا.. هتخوتونا ليه"
وجه الداعية خالد الجندي رسالة لمنكر الحجاب، قائلًا: "واحدة مش عايزة تتحجب، وتقول لي اقنعني، اللي مش عايزة تتحجب تصفي حسابها مع ربنا، أنتوا هتخوتنونا ليه"، لافتًا إلى أن الحلال بين.
مكرم محمد أحمد: إنجازات السيسي تقترب من المعجزات
قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجح في إخراج مصر من حالة الخراب، وأعاد إليها الأمن بعد ان كان القانون غائب، معقبًا: "ما قام به من عمل يقترب من المعجزات"
مصطفى بكري يطالب الرئيس السيسي بالتدخل لإلغاء قرار زيادة تذكرة المترو
طالب النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة التدخل لإلغاء تلك الزيادة وتخفيف العبء على المواطن المصري"، لافتا إلى أن الوطن مستهدفة بصورة كبيرة من القنوات الإخوانية وهو ما يحتم ضرورة التوقف عن مثل تلك الزيادات العشوائية.
وزير النقل: زيادة سعر تذكرة المترو ستوفر مليار جنيه
كشف الدكتور هشام عرفات وزير النقل، عن أن زيادة سعر تذكرة المترو ستوفر مليار جنيه.
تناولت برامج "التوك شو" مساء السبت، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
"الحديدي" يكشف أهمية "اجتماعات صيغة 2+2" بين مصر وروسيا (فيديو)
قال علاء الحديدي، سفير مصر في روسيا سابقا، إن "اجتماعات صيغة 2+2" تضم وزيري الخارجية والدفاع من البلدين، متابعا ان الاجتماع ضروري في ظل الاحداث المتسارعة في المنطقة واخرها إلغاء الرئيس الامريكي دونالد ترامب الاتفاق النووي الايراني وقرار نقل السفارة الأمريكية الى القدس باعتبارها عاصمة اسرائيل.
أزهري: ليلة القدر تختلف من بلد إلى آخر (فيديو)
قال الشيخ محمد بدوى مجاهد، أحد علماء الأزهر الشريف، إن ليلة القدر تختلف من بلد إلى أخر، فمن الممكن أن تظهر في بلد دون أخرى.
"الصحة": الدولة تتحمل الزيادة في جلسة الغسيل الكلوي بالكامل
قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن جلسة الغسيل الكلوي منذ عام أو أكثر تكلف الدولة 200 جنيه، وعند صدور قرار العلاج على نفقة الدولة بـ140 جنيه فقط، كان المريض يتحمل 60 جنيهًا، وهناك العديد من الشكاوى التى وردت في هذا المجال، مما دعا الدولة إلى تحمل فارق السعر والذى كلفها 600 مليون جنيه، وقام وزير الصحة برفع طلب لرئيس الوزراء لتتحمل الدولة العلاج على نفقة الدولة بالكامل.
برلماني عن رفع قيمة تذكرة المترو: "الدولة هتجيب منين.. والزيادة في صالح المواطن"
قال النائب محمد أبوهميلة، عضو مجلس النواب، إن النظام الحالي ورث مشاكل كثيرة، معقبا: "الدولة هتجيب منين، والزيادة لصالح المواطن"، منوهًا بأن البرلمان سيدرس تطبيق علاوة على الموظفين، مطالبا بتوسيع دائرة معاش تكافل وكرامة.
وزير النقل: نسبة الإقبال على مترو الأنفاق لم تتغير بعد زيادة سعر التذكرة
قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن المواطنين استقبلوا قرار تحريك سعر تذكرة مترو الأنفاق بشكل عادي، مشيرًا إلى أن نفس نسبة الإقبال على استخدام مترو الأنفاق، ولم تتغير.
مساعد وزير النقل: التكلفة الفعلية لتذكرة المترو 16.4 جنيه (فيديو)
قال الدكتور عمرو شعث، مساعد وزير النقل، إن التكلفة الفعلية لمترو الأنفاق 16.44 جنيه وفقًا للدراسات، وليس الـ 7 جنيهات التى تسببت في غضب المواطنين، متابعًا مخاطبًا المواطنين: "إلحقونا، المرفق بينهار، إحنا بقالنا سنين بنعاني، ومش راضينا أن الناس تبقي زعلانه، لكن إزاى عايزين نحسن الخدمة، ومنزدوش الأسعار هنجيب منين".
خالد الجندي: "اللي مش عايزة تتحجب تصفي حسابها مع ربنا.. هتخوتونا ليه"
وجه الداعية خالد الجندي رسالة لمنكر الحجاب، قائلًا: "واحدة مش عايزة تتحجب، وتقول لي اقنعني، اللي مش عايزة تتحجب تصفي حسابها مع ربنا، أنتوا هتخوتنونا ليه"، لافتًا إلى أن الحلال بين.
مكرم محمد أحمد: إنجازات السيسي تقترب من المعجزات
قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجح في إخراج مصر من حالة الخراب، وأعاد إليها الأمن بعد ان كان القانون غائب، معقبًا: "ما قام به من عمل يقترب من المعجزات"
مصطفى بكري يطالب الرئيس السيسي بالتدخل لإلغاء قرار زيادة تذكرة المترو
طالب النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة التدخل لإلغاء تلك الزيادة وتخفيف العبء على المواطن المصري"، لافتا إلى أن الوطن مستهدفة بصورة كبيرة من القنوات الإخوانية وهو ما يحتم ضرورة التوقف عن مثل تلك الزيادات العشوائية.
وزير النقل: زيادة سعر تذكرة المترو ستوفر مليار جنيه
كشف الدكتور هشام عرفات وزير النقل، عن أن زيادة سعر تذكرة المترو ستوفر مليار جنيه.
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