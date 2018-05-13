خريطة منافذ توزيع السلع الغذائية المخفضة خلال رمضان في البحيرة (صور)

- 200 منفذ ثابت لتوفير السلع الغذائية المخفضة بالمدن والمراكز

- 11 منفذ تابع للغرفة التجارية

- 58 منفذ تابع للوحدات المحلية

- 24 منفذ تابع للقوات المسلحة

- 74 منفذ تابع لمدارس الزراعة والتعليم الفني

- 57 باكية بمعرضي أهلا رمضان بدمنهور وكفرالدوار

- 5 منافذ تابعة لمديرية الشباب والرياضة



أكدت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، أن منافذ بيع السلع الغذائية المخفضة خلال شهر رمضان بمراكز المحافظة، بلغت حوالي 200 منفذ منهم عدد 58 منفذ تابع للوحدات المحلية بالمدن والقرى وعدد 11 منفذ تابع للغرفة التجارية وعدد 24 منفذ تابع للقوات المسلحة وعدد 74 منفذ تابع للتربية والتعليم ومدارس التعليم الفني.



وذلك بجانب إقامة المعارض الكبيرة "أهلا رمضان" أمام سينما النصر الصيفي بدمنهور وأمام عمر أفندي كفرالدوار، بالتنسيق مع الغرفة التجارية ومديرية التموين، وكذا المنافذ المتنقلة التي تجوب القرى والنجوع بإشراف القوات المسلحة والوحدات المحلية.



وفيما يلي بيان بعناوين منافذ بيع السلع الغذائية على مستوى مراكز محافظة البحيرة، والتي تم افتتاحها لتوفير المواد الغذائية المختلفة واللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة بالأسعار الاقتصادية للمواطنين والتيسير عليهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم ومنع الممارسات الاحتكارية والقضاء علي جشع بعض التجار في رفع الأسعار واحتكار السلع خاصة خلال شهر رمضان.