وزير التعليم يعلن عن تدخل حاسم من "السيسي" بشأن المنظومة الجديدة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن كل الأجهزة تتسابق لتجهيز البنية التحتية في المدارس لكي تكون جاهزة لتطبيق المنظومة الجديدة، لافتَا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيكون في مؤتمر كبير خاص لإفهام الناس ما سيحدث في المنظومة التعليمية الجديدة.



وشدد "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات لأن كل المخاوف الموجودة من المنظومة الجديدة ليس لها علاقة بما سيحدث.



وأشار إلى أن المنظومة الجديدة لا يوجد فيها احتمالات فشل، ولن يقلل من فرص الالتحاق بالجامعة، لافتًا إلى أن النظام الجديد يقدم خدمة تعليمية أفضل.

