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عاجل.. نجم الأهلي: 3 عروض عربية وأوروبية ضخمة للثلاثي معلول وأزارو وأجايي

الأحد 13/مايو/2018 - 12:24 ص
عاجل.. نجم الأهلي: 3 عروض عربية وأوروبية ضخمة للثلاثي معلول وأزارو وأجايي
الأهلي
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الفجر الرياضي
 

كشف الإعلامي إسلام الشاطر، عن وصول ثلاثة عروض مغرية للغاية لثلاثي الأهلي، التونسي علي معلول، والمغربي وليد أزارو والنيجيري جونيور آجايي، مشيرا إلى أن مسئولي القلعة الحمراء يتكتمون على هذه العروض خلال الوقت الحالي.

 

وأضاف "الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" في فقرة كشف المستور المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء السبت، أنه وصل عرض سعودي ضخم للاعب النيجيري جونيور آجايي للحصول على خدمات اللاعب، بينما تلقى التونسي على معلول عرضا فرنسيا من أحد الأندية الكبيرة، في حين يجهز نادي بنفيكا البرتغالي عرضا ضخما لضم المغربي وليد آزارو إلى صفوفه.

 

وتابع: "رحب المغربي وليد أزارو بالعرض البرتغالي ولكنه أجل الموافقة بعد موافقة مسئولي النادى الأهلي، والذي يتمسك باللاعب نظرا لتألقه الشديد مع الفريق ونال هداف الفريق فى أول موسم له مع القلعة الحمراء".

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