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وزير التعليم يرد على الهجوم عليه بسبب المنظومة الجديدة

الأحد 13/مايو/2018 - 01:06 ص
وزير التعليم يرد على الهجوم عليه بسبب المنظومة الجديدة
الدكتور طارق شوقي وزير التعليم
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كساب أحمد
 
علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على الهجوم عليه بسبب منظومة التعليم الجديدة، قائلًا: "أي تغير في البداية بيكون حاجة صعبة"، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع كل خطوة في تنفيذ هذه المنظومة الجديدة للتعليم، وهذا شيء يجب أن يطمئن الجميع.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أنه اجتمع مع وزير الاتصالات ومساعد رئيس الأركان للتأكد من وجود البنية المناسبة لتطبيق المنظومة التعليمية الجديدة.

وتابع أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مقتنع بهذه المنظومة الجديدة لأنه يريد بناء مصر نحو مجتمع معرفي، وتحدث معه في كل التفاصيل حول المنظومة الجديدة، معقبًا: "عايز يبني مصر لـ100 عام مقبلة".
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