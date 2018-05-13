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طارق العشري: صلاح محسن يستحق 42 مليون جنيه

الأحد 13/مايو/2018 - 12:18 ص
طارق العشري: صلاح محسن يستحق 42 مليون جنيه
صلاح محسن
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علاء خليف
 

يرى طارق العشري المدير الفني السابق لوادي دجلة، أن صلاح محسن مهاجم الأهلي يستحق مبلغ الـ42 مليون جنيه الذي دفعها المارد الأحمر للحصول على خدماته من نادي إنبي.

 

وأضاف "العشري" في تصريحات لبرنامج "الحريف" عبر فضائية "دي إم سي": " صلاح محسن لاعب واعد وأتوقع نجاحه مع الأهلي ويجب أن يستغل هذه الفرصة جيدًا حتى تكون القلعة الحمراء بوابته نحو الانضمام لمنتخب مصر".

 

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