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ضياء رشوان عن استفتاء "حلايب": العلاقات المصرية - الروسية لا تحتمل هذا العبث

الأحد 13/مايو/2018 - 12:06 ص
ضياء رشوان عن استفتاء حلايب: العلاقات المصرية - الروسية لا تحتمل هذا العبث
ضياء رشوان
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كساب أحمد
 
قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للإستعلامات، إن الاستفتاء حول تبعية حلايب وشلاتين لمصر أو السودان بدأ مساء أمس على موقع "روسيا اليوم" الإلكتروني، لافتًا إلى أن هذا الاستفتاء لا يمكن أن يرد عليه، لأن هذه المسالة لا تحتمل أراء.

وأضاف "رشوان"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "dmc"، مساء السبت، أنه قام بإبلاغ مكتب "روسيا اليوم" في القاهرة بأن هناك مخاطر تضر العلاقات المصرية الروسية بسبب تناول أمر يمس السيادة المصرية، وتم إدانة هذا الأمر بشدة، لافتًا إلى أن موقع "روسيا اليوم" قام بسحب هذا الاستفتاء واعتذر عن هذا الأمر، واكد على أهمية العلاقات الروسية المصرية التي تجاوزت الـ65 عامًا.

وأوضح أن العلاقات المصرية الروسية لا يمكن أن تحتمل مثل هذا العبث، لافتًا إلى أن كل المسؤولين الروس الذين تواصل معهم كانوا مع إزالة هذا الخطأ، أما المسؤولين في موقع "روسيا اليوم" الذين يحملون جنسيات أخرى كان مصرون على بقاء على الاستفتاء.
المزيد عن: مصر ضياء رشوان روسيا اليوم التوك شو اخبار مصر
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