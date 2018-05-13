حالة الطقس اليوم الأحد 13/5/2018 في مصر والدول العربية

نُقدم لكم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية، اليوم الأحد ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الشرقية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

حالة الطقس اليوم فى مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الشرقية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد القاهرة العظمى 30 والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 19، ومطروح العظمى 24 والصغرى 18.

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نهاراً:

تستمر درجات الحرارة دون مُعدلاتها المعتادة فى مثل هذا الوقت من العام بحدود 5-6 درجات مئوية.

وتسود أجواء باردة نسبياً في الجبال، ولطيفة في بقية المناطق، وغائمة جزئياً إلى غائمة.

ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر بمشيئة الله فى أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة.

فى خليج العقبة:

- الرياح: شمالية، معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية.

ليلاً:

تكون الأجواء باردة ورطبة في عموم المناطق، وضبابية بشكل خفيف فى الجبال والسهول الشرقية.

وتظهر السحب على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

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