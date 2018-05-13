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وزير النقل: القطاع الخاص سيشارك في الخط الثالث للمترو

الأحد 13/مايو/2018 - 12:37 ص
وزير النقل: القطاع الخاص سيشارك في الخط الثالث للمترو
الدكتور هشام عرفات وزير النقل
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داليا الحسين
 
كشف الدكتور هشام عرفات، وزير النقل عن مشاركة القطاع الخاص في إدارة الخط الثالث لمترو الأنفاق، قائلا: "القطاع الخاص رفض المشاركة في إدارة الخط الأول؛ بسبب ضعفه وتدهوره وحاجته الشديدة إلى التطوير".

وأضاف عرفات خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "سي بي سي cbc"، السبت، أن محطة المرج الجديدة كلفت الوزارة نحو 100 مليون جنيه للتطوير، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء باكيات للباعة الجائلين حول أسوار المترو من الخارج.

ونوه بأن الإعلانات لن تؤتي ثمارها في الخط الأول لمترو الأنفاق؛ لأنه خط سطحي وأغلب محطاته فوق الأرض ويرفضه المعلنون، بينما شهد الخطان الثاني والثالث ارتفاعا كبيرًا في نسبة الإعلانات، نظرا لأن معظم المحطات بهما تحت الأرض.
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