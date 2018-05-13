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تفاصيل جديدة حول واقعة تحرش طفل بطفلة

الأحد 13/مايو/2018 - 12:49 ص
تفاصيل جديدة حول واقعة تحرش طفل بطفلة
أرشيفية
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كساب أحمد
 
قال محمد زايد، والد الطفلة المعتدي عليها بالتقبيل، إن الواقعة مغلوطة وكيدية وليس لها أي أساس من الصحة، لافتًا إلى أن الواقعة الحقيقية أنه وجد ابنته مصابة بنزيف في الأنف وكدمات بالرأس بسبب دفع أحد الأطفال ابنه نحو الارض، فقام بالذهاب للمدرسة واشتكى مديرة المدرسة، ولم يجد أي تحرك.

وتابع "زايد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء السبت، أنه حرر محضرًا ضد مديرة المدرسة "جدة الطفل" بسبب تواجد الطفل في المدرسة دون السن القانوني، مشيرًا الى أن الحديث بأنه قام بتقديم محضر ضد الطفل بتهمة تقبيل ابنته، أمر لا أساس له من الصحة.

وأشار إلى أنه جلس مع والد الطفل في مجلس عرفي، وحكم له بـ40 ألف جنيه كتعويض، ولكنه رفض، في مقابل تنازل الطرف الآخر عن القضية، وهذا لم يحدث، لافتًا إلى أن المحكمة لم تبرأ الطفل حتى الآن مثلما تناولت مواقع السوشيال ميديا.

وأضاف سامح مدكور، والد الطفل المتهم بالتحرش بطفلة، خلال نفس المداخلة الهاتفية، أن تحريات المباحث تحدثت بأن الطفل قام بدفع الطفلة مما أدى لإصابتها بكدمات علمًا بأن الشهود الموجودة في المدرسة نفت ذلك.
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