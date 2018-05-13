زي النهاردة بتاريخ 13-5-2018

حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 13-5-2018





أحـــــــــداث





1110 - القوات الصليبية تحتل مدينة بيروت التي أطلقوا عليها اسم «جوتييه» وعاثوا فيها فسادًا وارتكبوا مذابح مروعه فيها، حيث كان سكانها خليطاً من المسلمين والمسيحيين، وقد حوصرت بيروت لمدة 11 أسبوعًا حتى سقطت عندما تمكن اليأس من المدافعين عنها وعلى الرغم من حصول سكانها على وعد بالأمان من الملك بلدوين مقابل فتح أسوارها أمام قواته إلا أنه أخلف وعده وانطلق جنوده يقتلون السكان حتى امتلأت الشوارع بالدماء.





1397 - أشيكاغا يوشي-ميتسو يبني معبد كينكاكو-جي.





1703 - الروس يحتلون مصب نهر نيفا ويضعون أساس مدينة سانت بطرسبرغ.





1805 - عمر مكرم يقود ثورة شعبية ضد تعسف الوالي العثماني خورشيد باشا، وقد نجحت هذه الثورة في إقصائه عن الحكم واختيار محمد علي باشا واليًا على مصر.





1809 - الفرنسيون بقيادة نابليون بونابرت يستولون على العاصمة النمساوية فيينا.





1888 - البرازيل تحرم العبودية والمتاجرة بالعبيد.





1943 - القائد العام للقوات الفرنسية في أفريقيا الجنرال جيرو يصدر أمرًا بإقصاء الباي التونسي محمد المنصف عن منصبه بعد اتهامه بالتعاون مع الألمان ضد الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية.





1948 - إعلان الأحكام العرفية في مصر بسبب حرب فلسطين.





1958 - الجيش الفرنسي يقوم بحركة تمرد في الجزائر على السلطة المركزية في باريس بدعم من المستعمرين الذين ألفوا لجنة للأمن العام طالبت بالدمج التام بين الجزائر وفرنسا، ولم تنته حركة العصيان إلا بعد وصول شارل ديغول إلى رأس السلطة في 1 يونيو 1958 وسقوط الجمهورية الرابعة وقيام الجمهورية الخامسة.





1965 - جمال عبد الناصر يقطع العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا الغربية وذلك لإقامتها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.





2004 - انتخاب سونيا غاندي رئيسة لوزراء الهند وذلك بعد فوز حزب المؤتمر الوطني الهندي الذي ترأسه في الانتخابات، إلا أنها تراجعت عن توليها المنصب بتاريخ 18 مايو ولذلك بسبب الاحتجاجات التي أتت بعد الترشح وذلك كونها من أصول إيطالية.





2008 - أصدر الرئيس الروسي دميتري مدفيديف مرسوما بتعيين أركادي دفوركوفيتش مساعدا للرئيس الروسي وممثلا للرئيس الروسي في مجموعة الثماني.





2011 - الرئيس الأمريكي باراك أوباما يعلن عن استقالة مبعوث السلام في الشرق الأوسط جورج ميتشل، ويعين نائبه ديفيد هيل خلفًا مؤقتًا له.





2014 - انفجارٌ في منجمٍ للفحم الحجري في تُركيَّا يودي بحياة أكثر من 200 عامل.





2015 - رئيس بوروندي بيير نكورونزيزا يتم الانقلاب عليه من قبل الجيش عندما كان في زيارة إلى تنزانيا، ولكن يفشل هذا الإنقلاب في 15 مايو.





2015 - مقتل 45 شخصًا على الأقل في هجوم مسلح على حافلة في كراتشي أكبر مدن باكستان.





2015 - افتتاح مهرجان كان السينمائي 2015 في فرنسا.





2016 - مقتل مصطفى بدر الدين القيادي البارز في حزب الله اللبناني قرب مطار دمشق الدولي.





مــــــواليــــــــد





677 - محمد بن علي الباقر الإمام الخامس عند الشيعة ومن المعصومين وأهل البيت في اعتقاد الشيعة.





1160 - ابن الأثير الجزري، أحد كبار المؤرخين المسلمين.





1730 - ماركيز روكنغهام، رئيس وزراء المملكة المتحدة.





1840 - ألفونس دوديه، أديب فرنسي.





1857 - رونالد روس، طبيب إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1902.





1882 - جورج براك، رسام فرنسي.





1928 - سميحة توفيق، ممثلة مصرية.





1928 - إنريكي بولانيوس، رئيس نيكاراغوا.





1938 - جوليانو أماتو، رئيس وزراء إيطاليا.





1939 - هارفي كيتل، ممثل أمريكي.





1940 - بروس شاتوين، روائي إنجليزي.





1950 - ستيفي وندر، مغني أمريكي.





1951 - وجنات الرهبيني، ممثلة سعودية.





1952 - نزار أبو حجر، ممثل سوري.





1956 - كيرك ثورنتون، ممثل أداء صوتي أمريكي.





1956 - بيرند فورستر، لاعب كرة قدم ألماني.





1957 - ألان بول، ممثل أمريكي.





1958 - عبد الله السدحان، ممثل سعودي.





1964 - روني كولمان، لاعب كمال أجسام أمريكي.





1964 - ستيفن كولبير، ممثل ومخرج أمريكي.





1966 - علي السميري، ممثل كويتي.





1969 - عصام كاريكا، مغني مصري.





1970 - خلف حمود الخطيمي، شاعر كويتي.





1976 - مارك ديلاني، لاعب كرة قدم ويلزي.





1977 - سامانثا مورتن، ممثلة إنجليزية.





1979 - الأمير كارل فيليب، دوق فارملاند وابن ملك السويد كارل السادس عشر غوستاف.





1981 - مساعد عبد الله، لاعب كرة قدم كويتي.





1983 - يايا توريه، لاعب كرة قدم إيفواري.





1984 - أحمد عجب، لاعب كرة قدم كويتي.





1986 - روبرت باتينسون، ممثل إنجليزي.





1987 - هنتر باريش، ممثل أمريكي.





وفيــــــــــات





1573 - تاكيدا شين-غن، عسكري ياباني.





1878 - جوزيف هنري، عالم فيزياء أمريكي.





1930 - فريتيوف نانسين، مستكشف نرويجي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1922.





1938 - شارل إدوار غيوم، عالم فيزياء سويسري حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1920.





1961 - غاري كوبر، ممثل أمريكي.





1999 - عبد العزيز بن باز، مفتي عام المملكة العربية السعودية.





2002 - فاليري لوبانوفسكي، لاعب ومدرب كرة قدم أوكراني.





2008 - الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح، أمير دولة الكويت الرابع عشر.





2014 - مالك بن جلول مخرج وكاتب سيناريو سويدي من أصل جزائري فائز بجائزة أوسكار.





2014 - محمد باقر الموسوي الشيرازي، مرجع دين شيعي إيراني.





2016 - مصطفى بدر الدين، قيادي في حزب الله اللبناني.





أعيــــــاد ومنــــــاسبـــــــــات



