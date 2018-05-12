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إنتر ميلان يسقط في فخ ساسولو ويعقد حلم التأهل لدوري الأبطال

السبت 12/مايو/2018 - 11:28 م
إنتر ميلان يسقط في فخ ساسولو ويعقد حلم التأهل لدوري الأبطال
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وكالات
 
وجه ساسولو صفعة قوية لآمال إنتر ميلان في التأهل لدوري الأبطال في الموسم المقبل بعدما أسقطه في عقر داره بنتيجة (1-2) خلال اللقاء الذي جمعهما مساء السبت على ملعب (جوزيبي مياتزا) ضمن الجولة الـ37 وقبل الأخيرة بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم "السيري آ".

تقدم ماتيو بوليتانو للضيوف أولا في الدقيقة 25 وهو الهدف الذي انتهى به الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، زاد دومينيكو بيراردي من معاناة "النيراتزوري" بالهدف الثاني في الدقيقة 72.

ورد البرازيلي رافينيا ألكانتارا بهدف شرفي لإنتر بعدها بثمان دقائق ولكنه لم يشفع لفريقه لتجنب الخسارة.

وبهذه النتيجة يتجمد رصيد إنتر عند 69 نقطة في المركز الخامس، المؤهل للدوري الأوروبي في الموسم المقبل، ويفرط في فرصة الارتقاء للمركز الرابع، المؤهل لدري الأبطال، ولو مؤقتا لحين انتظار نتيجة مباراة لاتسيو (71 نقطة) أمام مضيفه كروتوني غدا الأحد.

يذكر أن إنتر لم يتأهل للبطولة القارية الأكبر، التي سبق له الفوز بها ثلاث مرات، منذ ست سنوات وتحديدا موسم (2011-12) عندما ودع منافساتها من ثمن النهائي على يد أوليمبيك مارسيليا الفرنسي.

في المقابل، رفع الانتصار رصيد ساسولو لـ43 نقطة في المركز الـ11.


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