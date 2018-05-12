ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الملك سلمان يؤدى رقصة "العرضة" بملعب الجوهرة (فيديو)

السبت 12/مايو/2018 - 11:24 م
الملك سلمان يؤدى رقصة العرضة بملعب الجوهرة (فيديو)
الملك سلمان
طباعة
الفجر السعودي
 
قام العاهل السعودي الملك سلمان، بأداء "العرضة السعودية"، فور وصوله إلى ملعب الجوهرة المشعة لحضور نهائي كأس الملك الذي يجمع فريقي الاتحاد والفيصلي.

ويرعى الملك سلمان المباراة النهائية، والتي تعد ختامية الموسم الكروي في السعودية.

وكان تركي أل الشيخ، رئيس الهيئة العامة الرياضة في السعودية، في استقبال الملك وحرص على تقبيل يد الملك.

ويعد نهائي الليلة بين الاتحاد والفيصلي هو النسخة الـ43 لبطولة كأس الملك، ويعتبر الأهلي الأكثر تتويجا بالبطولة برصيد 13 لقبا.

يذكر أن البطولة انطلقت في عام 1958.


المزيد عن: رقصة بطولة كأس الملك الملك سلمان العرضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الرجاء الرياضي
2
x
20:00
1
نهضة بركان
حسنية أكادير
3
x
20:00
1
الدفاع الحسني الجديدي
إتحاد طنجة
2
x
20:00
1
المغرب التطواني
أولمبيك آسفي
1
x
20:00
1
الوداد الرياضي
الدوري التركي الممتاز
قاسم باشا
3
x
15:00
1
غينتشلاربيرليغي
الدوري الأمريكي MLS
دالاس
1
x
21:30
1
لوس أنجلوس جالاكسي
الدوري البرتغالي الممتاز
فيتوريا جيماريش
0
x
17:00
1
بورتو
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
0
x
21:00
0
رين
موناكو
0
x
21:00
0
سانت إيتيان
الدوري الألماني
هيرتا برلين
2
x
15:30
5
لايبزيج
بايرن ميونيخ
1
x
15:30
4
شتوتجارت
هوفنهايم
2
x
15:30
1
بوروسيا دورتموند
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
0
x
20:45
1
ساسولو
الدوري الإسباني
خيتافي
0
x
18:30
1
أتلتيكو مدريد
ريال مدريد
6
x
20:45
0
سيلتا فيجو
كأس خادم الحرمين الشريفين "النهائي"
الفيصلي
1
x
18:00
2
الاتحاد
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/12/2018 11:30:00 PM