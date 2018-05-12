الملك سلمان يؤدى رقصة "العرضة" بملعب الجوهرة (فيديو)

قام العاهل السعودي الملك سلمان، بأداء "العرضة السعودية"، فور وصوله إلى ملعب الجوهرة المشعة لحضور نهائي كأس الملك الذي يجمع فريقي الاتحاد والفيصلي.





ويرعى الملك سلمان المباراة النهائية، والتي تعد ختامية الموسم الكروي في السعودية.





وكان تركي أل الشيخ، رئيس الهيئة العامة الرياضة في السعودية، في استقبال الملك وحرص على تقبيل يد الملك.





ويعد نهائي الليلة بين الاتحاد والفيصلي هو النسخة الـ43 لبطولة كأس الملك، ويعتبر الأهلي الأكثر تتويجا بالبطولة برصيد 13 لقبا.





يذكر أن البطولة انطلقت في عام 1958.







