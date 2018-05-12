إتحاد الكرة: تصريحات ثروت سويلم عن استقدام حكام أجانب للمباراة "رأيه الشخصي" وليس قرارا رسميا





اعتذر أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة إتحاد الكرة عن أي لغط حدث بسبب تصريحات ثروت سويلم المدير التنفيذي للإتحاد حول إستقدام حكام أجانب لإدارة لقاء نهائي كأس مصر بين الزمالك وسموحة، مؤكدًا أن تصريحاته تعبر عن رأيه الشخصي.





وقال "مجاهد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحريف" عبر فضائية "دي إم سي": " تصريحات ثروت سويلم حول إستقدام حكام أجانب للقاء نهائي كأس مصر بين الزمالك وسموحة وجهة نظر ورأي شخصي له وليس قرار رسمي من مجلس الجبلاية".



