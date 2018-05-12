إتحاد الكرة: تصريحات ثروت سويلم عن استقدام حكام أجانب للمباراة "رأيه الشخصي" وليس قرارا رسميا
اعتذر أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة إتحاد الكرة عن أي لغط حدث بسبب تصريحات ثروت سويلم المدير التنفيذي للإتحاد حول إستقدام حكام أجانب لإدارة لقاء نهائي كأس مصر بين الزمالك وسموحة، مؤكدًا أن تصريحاته تعبر عن رأيه الشخصي.
وقال "مجاهد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحريف" عبر فضائية "دي إم سي": " تصريحات ثروت سويلم حول إستقدام حكام أجانب للقاء نهائي كأس مصر بين الزمالك وسموحة وجهة نظر ورأي شخصي له وليس قرار رسمي من مجلس الجبلاية".
وأضاف: " يجب أن نفرق بين الرأي الشخصي لمسؤول في إتحاد الكرة وقرار رسمي صادر من مجلس الجبلاية".
وأردف: " مجلس إتحاد الكرة لم يجتمع من الأساس حتي يتخذ قرارًا رسميًا بشأن حكم نهائي الكأس".
وتابع: " بالفعل حدثت مناقشة داخل إتحاد الكرة حول هوية حكم نهائي الكأس وهل مصري أم أجنبي؟ وإذا كان أجنبي من يتحمل تكاليف إستقدام الحكام؟ ودارت الكثير من الحوارات ولكن لم نتخذ أي قرار رسمي".
وواصل: " حكامنا المصريين علي مستوي عالي من الكفاءة والخبرة ونادي سموحة وصل نهائي الكأس بالتحكيم المصري".
واستطرد: " أطمئن رئيس سموحة أن هناك مجموعة كبيرة من الحكام المصريين علي مستوي عالي من الكفاءة وأصحاب خبرات تحكيمية كبيرة ويستطيعون تحقيق العدالة الكروية للفريقين في نهائي كأس مصر، وأشكره لعدم تشكيكه في ذمة حكامنا".
وقال: " أثق في قدرة عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام علي إختيار طاقم تحكيم علي قدر من المسؤولية ويرضي جميع الأطراف، وأتمني أن ما حدث بين رئيس الزمالك وسموحة يكون "زوبعة في فنجان" وتعود العلاقة الطيبة بينهما".
وأوضح قائلًا: " إتحاد الكرة اتخذ قرارًا منذ فترة طويلة بالاعتماد علي الحكام المصريين ومنحهم الثقة لإدارة المباريات المهمة وذلك كان وراء إختيار حكام مصريين لإدارة لقاء القمة الماضية وكذلك نهائي الكأس ونتمني من رئيسي سموحة والزمالك دعم ومساندة حكامنا في المباراة القادمة".
وأتم: " نتمني مشاهدة مباراة رائعة بين الزمالك وسموحة في نهائي كأس مصر وأن تتحقق العدالة الكروية للجميع والأفضل يتوج باللقب".