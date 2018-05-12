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بعد تأجيل لجنة قيد 'الصحفيين'.. النقيب: 'لا يمثل لي أزمة'

السبت 12/مايو/2018 - 11:23 م
بعد تأجيل لجنة قيد 'الصحفيين'.. النقيب: 'لا يمثل لي أزمة'
نقيب الصحفيين
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قال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، إن قرار تأجيل انعقاد لجنة قيد تحت التمرين، كان يجب أن يكون فيه مراعاة لظروف الزملاء الملتحقين باللجنة، وكان يجب أن يتم توفير بديل لعضو المجلس الغائب أبو السعود محمد.

وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن قرار التأجيل "بسيط"، ولا يُمثل له أزمة، مؤكدًا أن مجلس النقابة سيناقش خلال اجتماعه المقبل، اختيار أحد الأعضاء ليكون "عضوًا احتياطيًا" بلجنة القيد، وذلك في حال ظروف سفر أحد أعضاء اللجنة أو غير ذلك، على أن ينعقد الأسبوع الجاري أو المقبل على الأكثر.

وكانت خرجت دعوات للاحتشاد أمام مكتب نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة، بعد صدور قرار مفاجئ بتاجيل انعقاد لجنة القيد لجدول تحت التمرين، قبل ساعات قليلة، والتي كان مقررًا لها غدًا الأحد، وذلك نظرًا لغياب أحد أعضاء المجلس أبو السعود محمد لظروف سفره خارج مصر.

المزيد عن: نقابة الصحفيين لجنة القيد عبدالمحسن سلامة تأجيل لجنة قيد تحت التمرين تأجيل لجنة القيد أخبار مصر
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