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أول تعليق لـ عمرو أديب على زيادة أسعار تذاكر المترو

السبت 12/مايو/2018 - 11:22 م
أول تعليق لـ عمرو أديب على زيادة أسعار تذاكر المترو
عمرو أديب
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هدى عبدالرازق
 
قال الإعلامي عمرو أديب، إنه تم استغلال قرار تحريك سعر تذكرة مترو الأنفاق لإثارة البلبة، قائلا: "نتخنق جوانا، وبلاش تخلوا حد يتاجر بيها".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، اليوم السبت: "في ناس كانت بتنادي على الدكتور محمد مرسي.. وده ماله ومال التذكرة"، لافتًا إلى أن هناك محاولات لاستغلال الأمر بشكل سيىء.

وأضاف أنه يربأ بالشعب المصري أن يكون أداة في يد أحد غيره، مشيرًا إلى أن هناك قنوات، وبرامج يمكن التعبير من خلالها على غضبنا.
المزيد عن: عمرو أديب سعر مترو الانفاق التوك شو اخبار مصر أسعار تذاكر مترو
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