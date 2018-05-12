غدًا.. البابا تواضروس يصلي قداس احتفالية العذراء بكاتدرائية الزيتون

يصلي البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، غدًا بكاتدرائية الزيتون قداس احتفالية اليوبيل الذهبي لظهور السيدة العذراء بكنيستها في الزيتون، وذلك في تمام الساعة السابعة صباحًا.





كان قداسة البابا قد وصل مساء اليوم إلى كنيسة السيدة العذراء بالزيتون، وزار فور وصوله الكنيسة القديمة التي شهدت حدث التجلي عام ١٩٦٨ حيث تفقد الكنيسة ثم افتتح معرض صور التجلي ووقع على نسخة الكتاب، قبل أن يتوجه إلى الكاتدرائية الجديدة في الجهة المقابلة حيث صلى صلاة العشية بمشاركة أكثر من ٤٠ من أعضاء المجمع المقدس.



