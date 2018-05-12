نقيب الصحفيين: سنختار عضوًا احتياطيًا للجنة القيد

قال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، إن قرار مجلس النقابة بتأجيل انعقاد لجنة القيد تحت التمرين، جاء من أجل عدم مخالفة القانون، وذلك نظرًا لظروف سفر عضو اللجنة أبو السعود محمد خارج مصر، وتقدم أكثر من عضو بطلب أن يكون بديلًا عن العضو الغائب.









وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن وجود رغبة لأكثر من عضو، وضع المجلس أمام أمرين، إما أن تنعقد اللجنة بالمخالفة للقانون، وذلك لتعدد رغبات أعضاء المجلس، أو أن يتم الاتفاق على شخص بالإجماع.









واستطرد "سلامة" بأن مجلس النقابة سيناقش خلال اجتماعه المقبل، اختيار أحد الأعضاء ليكون "عضوًا احتياطيًا" بلجنة القيد، وذلك في حال ظروف سفر أحد أعضاء اللجنة أو غير ذلك، مؤكدًا أن المجلس سينعقد الأسبوع الجاري أو المقبل على الأكثر.