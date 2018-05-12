البابا تواضروس يقدم الشكر للأنبا يؤانس لإعداده احتفالية العذراء

قدم البابا تواضروس الثاني، الشكر لأعضاء اللجنة المنظمة لاحتفالية اليوبيل الذهبي لتجلي السيدة العذراء بكنيستها بالزيتون، وخص الشكر نيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط.





وبحسب البيان الذي صدر اليوم، أشاد البابا بالكتاب الذي أصدرته الكنيسة بهذه المناسبة والذي صدر باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.





وإلى نص كلمته بحفل اليوبيل:

وقال قداسته: "أنا بشكر نيافة الأنبا يؤانس على اهتمامه بالحفل مع اللجنة الموقرة لأعداد هذا الحفل الكبير، وبدأوا من ٣ سنين الإعداد لهذا الحفل.





وأشار من شهادات الآباء وكلماتهم وصلوات ومشاركة الآباء الأساقفة شيء مفرح للغاية، ويسجل في التاريخ كشهادة للأجيال بعد ٥٠ سنة من ظهور أمنا العذراء وكم العمل المبارك اللي قدمته لنا.





وأضاف البابا تواضروس، " وبشكر الكورال على ألحانهم وترانيمهم الجميلة بشكرهم جميعًا وربنا يعوض تعبكم، وبشكركم على" اللوجو " الشعار المخصص للحفل شعار جميل جدًا.

وشكر خاص لمن قام على عمل الكتاب التذكاري تجلى أمنا العذراء ٥٠ سنة، كتاب أكثر من رائع يليق بهذه المناسبة .





كان قداسة البابا قد وصل مساء اليوم إلى كنيسة السيدة العذراء بالزيتون، وزار فور وصوله الكنيسة القديمة التي شهدت حدث التجلي عام ١٩٦٨ حيث تفقد الكنيسة ثم افتتح معرض صور التجلي ووقع على نسخة الكتاب، قبل أن يتوجه إلى الكاتدرائية الجديدة في الجهة المقابلة حيث صلى صلاة العشية بمشاركة أكثر من ٤٠ من أعضاء المجمع المقدس.



