دودج تنشر الصورة التشويقية الأولى لـ"تشارجر SRT هيلكات" المحدثة

بعد أسبوع واحد فقط من تشويقنا لـ 2019 تشالنجر SRT هيلكات المحدثة، عادت دودج لتنشر صورة تشويقية لـ 2019 تشارجر SRT هيلكات المحدثة.





عادةً ما تتسم تحديثات دودج لسياراتها بالبساطة ولا تقوم بتحديث ثوري، وهو ما نتوقعه في 2019 تشارجر SRT هيلكات التي تظهر في هذه الصورة التشويقية من الأمام بشبك جديد يحمل فتحة تهوية بارزة في طرفه تعطيها مظهراً أكثر قوة. التحديثات الأخرى قد تشمل الصدام الأمامي وتصميم المصابيح الداخلية وبعض التحديثات الداخلية أيضاً.





من حيث الأداء، يتوقع أن تحصل 2019 تشارجر SRT هيلكات على زيادة بسيطة في القوة بالرغم من الكم الهائل الذي تحمله، إلا أن دودج تفكر في زيادة قوة محرك HEMI سوبرتشارج بسعة 6.2 لتر إلى 725 حصان.



