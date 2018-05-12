اتحاد جدة بطلا لكأس خادم الحرمين الشريفين للمرة التاسعة في تاريخه

توج فريق اتحاد جدة السعودي بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب الجوهرة.

وشارك النجم المصري محمود كهربا أساسيا مع اتحاد جدة قبل أن يخرج في آخر ربع ساعة من المباراة، بينما جلس صالح جمعة على دكة بدلاء الفيصلي قبل أن يشارك في الدقيقة 68، ويصنع هدف التعادل لفريقه.





افتتح عبد الرحمن الغامدي النتيجة في الدقيقة 45، قبل أن يسجل الربيعي التعادل للفيصلي في الدقيقة 92.





وفي الوقت الإضافي سجل ربيع سفياني الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 101، واختتم عبد العزيز العرياني أهداف اللقاء في الدقيقة 116.