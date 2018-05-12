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البابا تواضروس يوقع كتاب اليوبيل الذهبي بثلاث لغات بمعرض تجلي العذراء (صور)

السبت 12/مايو/2018 - 11:08 م
البابا تواضروس يوقع كتاب اليوبيل الذهبي بثلاث لغات بمعرض تجلي العذراء (صور)
البابا تواضروس يوقع كتاب اليوبيل الذهبي
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إيريني صفوت
 
وقع قداسة البابا بخط يده أثناء تفقده معرض صور تجلي العذراء بكنيستها بالزيتون على النسخة الأولى للكتاب الذي أصدرته مجلة عذراء الزيتون التي تصدرها كنيسة العذراء بالزيتون ويشرف عليها كاهن الكنيسة القس يوحنا يسى.

وبحسب البيان الذي صدر اليوم، أكد أن الكتاب صدر بثلاث لغات وهي العربية والإنجليزية والفرنسية.

كان قداسة البابا قد وصل مساء اليوم إلى كنيسة السيدة العذراء بالزيتون، وزار فور وصوله الكنيسة القديمة التي شهدت حدث التجلي عام ١٩٦٨ حيث تفقد الكنيسة ثم افتتح معرض صور التجلي ووقع على نسخة الكتاب، قبل أن يتوجه إلى الكاتدرائية الجديدة في الجهة المقابلة حيث صلى صلاة العشية بمشاركة أكثر من ٤٠ من أعضاء المجمع المقدس.

وتحتفل كنيسة السيدة العذراء بالزيتون بذكرى مرور خمسين سنة على تجلي العذراء والدة الإله بالكنيسة ذاتها، منذ أول أمس الخميس وستستمر حتى صباح غدٍ الأحد.
البابا تواضروس يوقع كتاب اليوبيل الذهبي بثلاث لغات بمعرض تجلي العذراء (صور)
البابا تواضروس يوقع كتاب اليوبيل الذهبي بثلاث لغات بمعرض تجلي العذراء (صور)
المزيد عن: كنيسة العذراء بالزيتون تجلي العذراء البابا تواضروس أخبار مصر
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