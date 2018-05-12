الرئيس الأسبق لهيئة الرقابة المالية: غياب العدالة الناجزة يسمح بزيادة حجم الفساد

قال الرئيس الأسبق لهيئة الرقابة المالية ومستشار القانون الدولي، الدكتور وليد حجازي، إن مصر أصبحت رائد في المنطقة في تطبيق نظام الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن العامين الماضيين شهدت الدولة إجراءات لم تشهدها من قبل نحو إصلاح اقتصادي حقيقي، ورأى أن منظومة الدعم أهدرت الكثير وبدأت عملية مراجعتها من جديد.





وأضاف حجازي خلال لقاء له ببرنامج "ساعة من مصر" على فضائية "الغد" الاخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن هناك طموح في القضاء على الفساد الذي يُعد منطومة شديدة التعقيد في دولة بيروقراطية كـ مصر، ورأى أن عدم وجود نظام قضائي ناجز وسريع في مصر سمح بزيادة حجم الفساد، مطالبا بإدخال المنظومة القضائية ضمن أكاديمية مكافحة الفساد.



