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لمستخدمي هواتف آيفون.. إحذروا هذه النقطة "السوداء" ستدمر هواتفكم! (فيديو)

السبت 12/مايو/2018 - 11:03 م
لمستخدمي هواتف آيفون.. إحذروا هذه النقطة السوداء ستدمر هواتفكم! (فيديو)
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تم اكتشاف خطأ خطير في تطبيق رسائل آبل يمكنه ان يؤدي إلى شل جهازك الآيفون أو الآيباد.

هذا الخطأ الجسيم يتمثل برسالة خبيثة تحتوي على "نقطة سوداء"، من قبل خبراء تقنيين بإمكانها أن تدمر هاتفك من خلال تطبيق واتساب أو عن طريق خدمة الرسائل iMessage.

وتم اكتشاف هذه الرسالة بعدما تساءل الكثير عنها بسبب استلامهم رسائل من أشخاص يخبرونهم بالضغط على النقطة السوداء، ليبدأ تطبيق واتساب أو تطبيق الرسائل النصية بالتوقف عن العمل.

وحتى إذا حاولت الخروج من التطبيق وفتحه مرة أخرى، ستظهر لك صفحة بيضاء وفارغة ولن يكون باستطاعك مراسلة أصدقائك.

وبحسب صحيفة "الدايلي ميل" فقد تم رصد هذه الثغرة بواسطة اليوتيوبر YouTuber Everything ApplePro ، والذي وصف الثغرة كمزحة لتجميد هواتف الأشخاص.

وذكر اليوتيوبر أن الخطأ يؤثر على أجهزة آيفون iPhone التي تعمل بنظام التشغيل iOS 11 إلى iOS 11.4 وهو غير متأكد من عمل هذه "النقطة السوداء" في الإصدارات القديمة.

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