نقيب المحامين: تعامل بريطانيا مع مقتل "مريم" بهذا التسطيح يستهدف قتل القضية

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن النائب العام الإيطالي جاء إلى مصر عشرات المرات للتحقيق في قضية مقتل الطالب جوليو ريجيني، متسائلًا عن سبب عدم سفر النائب العام الإيطالي لبريطانيا دفاعًا عن الطالبة مريم التي تحمل الجنسية الإيطالية مثلما فعل مع "ريجيني".



وتابع "عاشور"، خلال حوار خاص مع فضائية "dmc"، مساء السبت، أن تعامل الجانب البريطاني مع مقتل الطالبة مريم بهذا التسطيح للأحداث يستهدف قتل القضية، وعدم الوصول إلى الحقيقية الكاملة.



ولقت "مريم" حتفها فى 14 مارس، بعد دخولها فى غيبوبة إثر تعرضها لاعتداء وحشى من قبل 6 فتيات فى مقاطعة نوتنجهام فى 20 فبراير الماضي.



