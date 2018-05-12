منى محرز: 95% من أعلاف الدجاج يتم استيرادها من الخارج

قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، أعلن عن مشروع استثماري في جنوب شرق منخفض القطارة في الجيزة، يتكون من 36 مزرعة و6 معامل تفريغ تنتج 90 مليون طائر، ومصنع لإنتاج الأعلاف بطاقة 2000 طن يوميًا، ومجزر لجزر 30 ألف طائر في الساعة، مشيرة إلى أن المشروع يوفر 2000 فرصة عمل، وينتج 56 مليون طائر، و60 ألف طن طائر مذبوح.



وأضافت "محرز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج "دفتر أحوال" على فضائية "العاصمة"، اليوم السبت، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، مهتم جدًا بهذا القطاع، لافتة إلى أن دراسة هذا المشروع تم الانتهاء منها في شهر مارس، وتم الموافقة عليه وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة به.



وتعقيبًا على إرتفاع أسعار الدواجن رغم المجهود الذي يبذل، أننا لم نحقق اكتفاء ذاتي، والذي يمكن أن يساهم في توفير العرض والطلب، بما يساهم في تخفيض الأسعار،معلقة: "المربيين كمان بيعانوا وعايزين يعيشوا، وهناك إرتفاع في تكلفة الأعلاف لكون 95% منها مستوردة".

