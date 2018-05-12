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جدل في المصري بسبب بانسيه

السبت 12/مايو/2018 - 10:59 م
جدل في المصري بسبب بانسيه
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الفجر الرياضي
 


تعرض اللاعب البوركيني أريستد بانسيه، مهاجم المصري، لإصابة خطيرة في مباراة فريقه أمام يونيون دوالا الموزمبيقي.

 

واكتشف اللاعب عقب خروجه أنه مصاب بقطع في وتر أكليس ويجري الجراحة خلال ساعات في بلجيكا.

 

وتسعى إدارة المصري البورسعيدي إلى فسخ العقد مع اللاعب بعد التكفل بعلاجه، ويرى آخرون أن الأفضل انتظار عودته وأن عقده مستمر لموسم إضافي والحكم عليه.

 

في حين يعتقد رأي ثالث أن تحديد مصير اللاعب يجب أن يكون في يد حسام حسن المدير الفني للفريق البورسعيدي.

 

المزيد عن: حسام حسن بانسيه المصري
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