إليكِ فوائد "الزبادي" على السحور في رمضان

فوائد الزبادي على السحور في رمضان امران مهمان لا بد من الاضاءة عليهما مع قرب شهر رمضان المبارك.





فوجبة السحور مهمة جدا ولا يجب تفويتها كونها تساعد الصائم على اتمام صيامه طوال اليوم دون اية مشاكل صحية، وبالتالي يجب ان تتضمن هذه الوجبة خيارات صحية تدعم صحة الصائم وتعينه على مشقة الصيام المتمثلة بالعطش والجوع لساعات طويلة خلال النهار.





وهل هناك افضل من الزبادي كواحد من هذه الخيارات الصحية والمدعمة لصحة الانسان، خاصة المرأة، خلال شهر رمضان المبارك؟





تعرفي معنا اليوم على فوائد الزبادي على السحور في رمضان وهو الامر الذي يشدد عليه كافة الاطباء وخبراء التغذية.





فوائد الزبادي على السحور في رمضان

يحتوي الزبادي، كما مختلف اصناف الالبان والحليب، على نسبة عالية من الكالسيوم، المعدن الرئيسي الذي يقف وراء تعزيز صحة العظام والاسنان.





وتناول الزبادي على وجبة السحور في رمضان يقدم الفوائد الصحية التالية :





- تقوية العظام:

لا شيء يقوي العظام ويحميها ويحول دون اصابتها بالكسور والهشاشة مثل الكالسيوم الذي نجده بشكل كبير في الزبادي، وبالتالي فان تناول هذا الصنف من الطعام يضمن منع حصول بعض امراض العظام ويعالج بعضها الاخر مثل هشاشة العظام عند النساء.





- تعزيز مناعة الجسم:

اضافة الى الكالسيوم، فان الزبادي غني بالبروتين الحيواني وفيتامين ب والبوتاسيوم والمغنيسيوم، وكلها عناصر تتحد لتعزيز مناعة الجسم ككل.





- تحسين عملية الهضم:

يترافق الصيام طوال النهار والافطار على بعض اصناف الطعام الثقيلة، مع شعور متزايد بمشاكل في الجهاز الهضمي مثل عسر الهضم وانتفاخ البطن والغازات وغيرها. وهنا يبرز دور الزبادي في التخلص من كافة هذه المشاكل وتحسين الهضم كونه يحتوي على البروبايوتيك وهي البكتيريا الجيدة، اضافة الى البروتينات والدهون المشبعة التي تخلص الجسم من البكتيريا الضارة.





- تحسين صحة الدماغ وتنشيط الجسم:

بسبب احتواء الزبادي على فيتامين د، فانه يعزز من قدرة الدماغ على التركيز ويخفف اعراض الخمول والارهاق اللذين يشعر بهما الصائم خلال ساعات الصيام الطويلة نهارا.





- خفض الشعور بالعطش:

قد يكون على الصائم سهلا عدم تناول الطعام طوال اليوم، الا ان عدم تناول الماء خلال الصيام وخاصة في الجو الحار هو المشقة الكبيرة. الا ان تناول الزبادي على السحور في رمضان يخفف من حدة العطش خلال النهار ويقلل من ارتفاع ضغط الدم بسبب الجفاف.





كيفية تناول الزبادي على السحور في رمضان

ينصح دوما بتناول الزبادي قليل او خالي الدسم والمدعم بالكالسيوم وفيتامين د، ويمكن تناول الزبادي لوحده او باضافة القليل من العسل اليه.





كما يمكنك تناول الزبادي مع الفواكه المقطعة او الشوفان مع الموز وبذور الشيا وبذور الكتان وبذور السمسم او حبوب الرمان، لزيادة الفائدة الصحية من تناول هذه الاصناف مع الزبادي.