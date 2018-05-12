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أحمد غلاب: القوات البحرية ضبطت سفينة أجنبية ألقت "خراف نافقة" في البحر الأحمر

السبت 12/مايو/2018 - 11:01 م
أحمد غلاب: القوات البحرية ضبطت سفينة أجنبية ألقت خراف نافقة في البحر الأحمر
صورة أرشيفية
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كساب أحمد
 
قال أحمد غلاب، رئيس محميات البحر الأحمر، إن وزير البيئىة وجه بانتشال الخراف التي تم إلقائها في البحر الأحمر، ودفنهم بشكل آمن تحت إشراف الطب البيطري.

وأضاف رئيس محميات البحر الأحمر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء السبت، أن القوات البحرية تمكنت من ضبط المركب التي ألقت هذه الخراف النافقة وتم إحالتها للتحقيق، مشيرًا إلى أن هذه السفينة كان عليها شحنة خراف من رومانيا متوجهة الى الأردن. 

وأشار إلى أن قبطان السفينة اعترف بإلقاء هذه الخراف النافقة في البحر الأحمر، لافتًا إلى أن القانون يحظر إلقاء أي حيوانات نافقة في البحر. 
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