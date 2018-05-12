ساسولو يُسقط إنتر ميلان ويبعده عن التأهل لدوري أبطال أوروبا

فجر ساسولو مفاجأة من العيار الثقيل، وحقق الفوز على مضيفه إنتر ميلان الساعي للتأهل لدوري أبطال أوروبا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

كان ساسولو الباديء بالتسجيل عبر بوليتانو في الدقيقة 24، ثم أضاف بيرادي ثاني أهداف الضيوف في الدقيقة 72، وقلص رافينيا الفارق للإنتر في الدقيقة 80.

رفع ساسولو رصيده بهذا الفوز إلى 43 في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد إنتر عند النقطة 69 في المركز الخامس، وفقد النيراتزوري بنسبه كبيرة الأمل في التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل.