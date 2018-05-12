"الفلاحين" ترد على تصريحات وزارة الزراعة في واقعة الـ20 ألف فدان

قال محمد العقاري، النقيب العام لنقابة الفلاحين، إنه وقع عقد برتوكول تعاون بين النقابة العامة للفلاحين وشركة الريف المصري والذي يمثلها المهندس عاطر حنوره العضو المنتدب ورئيس مجلس الادارة وذلك بتخصيص مساحة 20 الف فدان للنقابة ضمن مشروع المليون ونصف فدان التي أعلنت الدولة عن استصلاحهم، وتم توقيع عقد 10 الآف فدان كمرحلة أولي، ويتم تباعًا وسيتم توقيع عقد المرحلة الثانية 10 الآف فدان أخري بعد تسلم الفلاحين أرض المرحلة الأولي.



وأضاف "العقاري"، خلال تصريحات صحفية، أنه لا توجد اشتراطات للتقديم سوي صورة البطاقة الشخصية وكارنية عضوية النقابة "أن وجد" فالأولوية لأعضاء النقابة من الفلاحين والمساحة التي يمكن حجزها كحد أدني 5 أفدنه وبحد أقصي 20 فدان، موضحًا أن حجز الأرض يجري الأن بمقر النقابة العامة للفلاحين حيث يقوم الفلاحون بالحصول على الأرض على حسب المساحات التي تناسبهم، ودفع 6 % فقط من ثمن الفدان والتقسيط حتى 8 سنوات ليصل إجمالي الفدان إلى 55 ألف جنيه شامل مبلغ الترفيق.



وأشار، إلى أن الأرض المطروحة للتوزيع علي الفلاحين بالتقسيط هي أرض مقننه وتقع في غرب المنيا، ومنطقة العلمين والنوبارية، وهي أراض ممتازة للزراعة وتصلح لجميع أنواع المزروعات، موضحًا أنه عقد مؤتمر جماهيري كبير هناك ودعونا إليه جميع الأعضاء من الفلاحين للمعاينة، وكانت بمثابة دعوة حب ودعم للرئيس السيسي قبيل الانتخابات الرئاسية، وأرسل المشاركون خلالها رسالة شكر وتأيد باسم فلاحين مصر للرئيس عبدالفتاح السيسي.



وعن تصريحات وزارة الزراعة، حول التشكيك في هذا الأمر وزرع المخاوف في نفوس الفلاحين، قال نقيب الفلاحين، إنه لا يوجد تعارض فيما نقوم به من خدمات وما تقوم به وزارة الزراعة فكلنا نعمل من أجل المزارع، ولا يوجد عداء بيننا وبين المسئولين بالوزارة بل علي العكس تربطنا علاقة ود ومحبه بالجميع، لكنني استغربت لما قاله المتحدث الإعلامي باسم الوزارة بشأن هذا الإنجاز الكبير والأرض التي ستوزع علي المزارعين بالتقسيط؛ لأنه من المفترض اننا نعمل سويًا لصالح الفلاح ولا يمكن بحال من الأحوال، أن نفقد ثقة الفلاح بينا ويشوه أحدنا الآخر، ويتحول الأمر من مجرد عدم العلم بتفاصيل الموضوع إلى خلاف في طرح وجهة النظر يعتقدها المتابعون أنها معركة قائمة بين الجهتين وهذا لا يمد للحقيقية بشئ فنحن نعمل معًا لخدمة بلدنا والفلاح المصري.



وتابع: "المتحدث الاعلامي قدم لنا اعتذارًا عن تلك التصريحات فور علمه بالحقيقة، وقال أنه لا يعلم تفاصيل الموضوع ولا يعلم شيئا عن المليون ونصف المليون فدان المقدمة من "شركة الريف المصري" للفلاحين، والتي تشرف الشركة علي المشروع ككل، موضحًا أن وزارة الزراعة حصلت هي الأخري على 20 ألف فدان من شركة "الريف المصري" لاستصلاحها وتعمل الوزارة فيها خلال الفترة الحالية.

