الكويت تستضيف اجتماع لجنة التعاون الاقتصادي الخليجي الاثنين المقبل

تستضيف العاصمة الكويتية الاثنين المقبل الاجتماع (107) للجنة التعاون المالي والاقتصادي لوزراء المالية والاقتصاد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وبرئاسة وزير المالية الكويتي الدكتور نايف الحجرف.





وسيناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بالعمل الاقتصادي الخليجي، واستعراض التعديلات المقترحة من لجنة التعاون الصناعي على ضوابط إعفاء المدخلات الصناعية، ورفع الرسم الجمركي على واردات حديد التسليح ولفائف الحديد من 5% إلى 10% لمدة عام.