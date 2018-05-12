ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الكويت تستضيف اجتماع لجنة التعاون الاقتصادي الخليجي الاثنين المقبل

السبت 12/مايو/2018 - 09:59 م
الكويت تستضيف اجتماع لجنة التعاون الاقتصادي الخليجي الاثنين المقبل
طباعة
وكالات
 
تستضيف العاصمة الكويتية الاثنين المقبل الاجتماع (107) للجنة التعاون المالي والاقتصادي لوزراء المالية والاقتصاد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وبرئاسة وزير المالية الكويتي الدكتور نايف الحجرف.

وسيناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بالعمل الاقتصادي الخليجي، واستعراض التعديلات المقترحة من لجنة التعاون الصناعي على ضوابط إعفاء المدخلات الصناعية، ورفع الرسم الجمركي على واردات حديد التسليح ولفائف الحديد من 5% إلى 10% لمدة عام.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الرجاء الرياضي
2
x
20:00
1
نهضة بركان
حسنية أكادير
3
x
20:00
1
الدفاع الحسني الجديدي
إتحاد طنجة
2
x
20:00
1
المغرب التطواني
أولمبيك آسفي
1
x
20:00
1
الوداد الرياضي
الدوري التركي الممتاز
قاسم باشا
3
x
15:00
1
غينتشلاربيرليغي
الدوري الأمريكي MLS
دالاس
1
x
21:30
1
لوس أنجلوس جالاكسي
الدوري البرتغالي الممتاز
فيتوريا جيماريش
0
x
17:00
1
بورتو
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
0
x
21:00
0
رين
موناكو
0
x
21:00
0
سانت إيتيان
الدوري الألماني
هيرتا برلين
2
x
15:30
5
لايبزيج
بايرن ميونيخ
1
x
15:30
4
شتوتجارت
هوفنهايم
2
x
15:30
1
بوروسيا دورتموند
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
0
x
20:45
1
ساسولو
الدوري الإسباني
خيتافي
0
x
18:30
1
أتلتيكو مدريد
ريال مدريد
4
x
20:45
0
سيلتا فيجو
كأس خادم الحرمين الشريفين "النهائي"
الفيصلي
0
x
18:00
1
الاتحاد
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/12/2018 10:00:10 PM