صحيفة ايطالية تكشف استثمارات الدوحة المشبوهة في ميلانو

كشف مقالاً بعنوان "قطر في ميلانو" نشر علي مو قع ميلان بوست ، عن استثمارات قطر في لندن وميلانو، والقى الضوء على ضرورة التعامل بحذر مع القيادة القطرية كون جيرانها كالسعودية والإمارات والبحرين وغيرها من دول المنطقة لديها شكوك حول مسلك قطر لدعم الاٍرهاب.





وتطرق لقضية مستشفى قطر في سردينيا وما يرافق ذلك من شبهات فساد يجري البحث فيها حالياً ، وختم مقاله بستنكار أنه كالمعتاد في ايطاليا ليس هناك من يحرك ساكناً لمحاسبة تميم والمتورطين في هذه القضية.





الموقع يعتبر من المواقع القوية على مستوى ميلان وفاز في العام ٢٠١٠ بجائزة من جوائز ايشيا للصحافة الدولية.





تنبع أهمية المقال كونه يخاطب جمهور ميلان التي تستثمر فيها قطر بنحو ٢ مليار يورو هاذا مدخل التقرير لان الهم استثمار يفوق ال ٢ مليار يورو عبارة عن برجين وبينهم مجمع تجاري ضخم.





ويجري حالياً العمل لنشر الموضوع في موقع أخر خلال الفترة المقبلة.