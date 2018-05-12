ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

السفارة المصرية في بوروندي تحتفي بإنجازات البعثة المصرية في بطولة الجودو

السبت 12/مايو/2018 - 09:55 م
السفارة المصرية في بوروندي تحتفي بإنجازات البعثة المصرية في بطولة الجودو
الخارجية المصرية - أرشيفية
طباعة
 
شاركت عبير بسيوني رضوان سفيرة مصر لدى بوروندي وأعضاء السفارة في حفل افتتاح البطولة الأفريقية للجودو للناشئين والشباب التي تقام بالعاصمة البوروندية بوجمبورا خلال الفترة من 10 – 13 مايو 2018. 


وقد شهد حفل الافتتاح مشاركة عدد من كبار المسئولين البورونديين على رأسهم كل من Gaston Sindimwo النائب الأول لرئيس الجمهورية، ووزيرة الثقافة والرياضة، ورئيس اللجنة الأوليمبية، ورئيس الاتحاد البوروندي للجودو، فضلا عن رؤساء بعثات المنتخبات المشاركة بالبطولة.


وأوضحت السفيرة أن المنتخب المصري للجودو للناشئين والشباب حقق نتائج متميزة خلال فعاليات اليوم الأول للبطولة، حيث تم تتويج مصر بعدد من الميداليات خلال فعاليات البطولة فقد تمكنت الفتيات من حصد عدد 6 ميداليات متنوعة (عدد 3 ميداليات ذهبية، و2 ميدالية فضية، وميدالية برونزية) خلال منافسات الأوزان المختلفة بالبطولة. كما استطاع البنين تحقيق عدد 7 ميداليات متنوعة (عدد 6 ميداليات فضية، وميدالية برونزية) في الأوزان المختلفة. هذا وتستمر منافسات البطولة على أن تختتم في 13 مايو 2018.


وقد قامت السفيرة بالتنسيق مع اللجنة المنظمة لفعاليات البطولة الأفريقية للجودو للناشئين والشباب بترسيم الفائزين من الدول المختلفة الميداليات والورود وشهادات التقدير، ثم قامت بتكريم خاص لأعضاء الوفد المصري ممن حصلوا على ميداليات اليوم الأول للمنافسات.


جدير بالذكر، تتكون البعثة المصرية للجودو من عمرو مكرم عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للجودو (رئيس البعثة)، و30 لاعبا (بنين وفتيات)، و6 مدربين.  

المزيد عن: مصر عبير بسيوني رضوان بطولة الجودو الشباب السفارة المصرية في بوروندي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الرجاء الرياضي
2
x
20:00
1
نهضة بركان
حسنية أكادير
3
x
20:00
1
الدفاع الحسني الجديدي
إتحاد طنجة
2
x
20:00
1
المغرب التطواني
أولمبيك آسفي
1
x
20:00
1
الوداد الرياضي
الدوري التركي الممتاز
قاسم باشا
3
x
15:00
1
غينتشلاربيرليغي
الدوري الأمريكي MLS
دالاس
1
x
21:30
1
لوس أنجلوس جالاكسي
الدوري البرتغالي الممتاز
فيتوريا جيماريش
0
x
17:00
1
بورتو
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
0
x
21:00
0
رين
موناكو
0
x
21:00
0
سانت إيتيان
الدوري الألماني
هيرتا برلين
2
x
15:30
5
لايبزيج
بايرن ميونيخ
1
x
15:30
4
شتوتجارت
هوفنهايم
2
x
15:30
1
بوروسيا دورتموند
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
0
x
20:45
1
ساسولو
الدوري الإسباني
خيتافي
0
x
18:30
1
أتلتيكو مدريد
ريال مدريد
4
x
20:45
0
سيلتا فيجو
كأس خادم الحرمين الشريفين "النهائي"
الفيصلي
0
x
18:00
1
الاتحاد
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/12/2018 10:00:10 PM