ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. شرط وحيد يقرب صلاح من ريال مدريد

السبت 12/مايو/2018 - 09:55 م
عاجل.. شرط وحيد يقرب صلاح من ريال مدريد
طباعة
مني العوضي
 

 

أبدى نادي ريال مدريد الإسباني رغبة قوية لضم جناح ليفربول الإنجليزي محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إلا أن هناك شرط وحيد لدى إدارة الريدز للتخلي عن هداف الفريق.

 

كشفت صحيفة "الإكسبريس" الإنجليزية أن الشرط الوحيد هو تتويج ليفربول بدوري أبطال أوروبا والتغلب على الريال في النهائي الذي سيقام في العاصمة الأوكرانية كييف.

 

جدير بالذكر فأن تألق محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم هو الذي جذب الأنظار إليه من الأندية العالمية، حيث أحرز اللاعب 43 هدف فى جميع البطولات.

المزيد عن: محمد صلاح ليفربول صلاح ريال مدريد وليفربول ريال مدريد دوري أبطال أوروبا
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الرجاء الرياضي
2
x
20:00
1
نهضة بركان
حسنية أكادير
3
x
20:00
1
الدفاع الحسني الجديدي
إتحاد طنجة
2
x
20:00
1
المغرب التطواني
أولمبيك آسفي
1
x
20:00
1
الوداد الرياضي
الدوري التركي الممتاز
قاسم باشا
3
x
15:00
1
غينتشلاربيرليغي
الدوري الأمريكي MLS
دالاس
1
x
21:30
1
لوس أنجلوس جالاكسي
الدوري البرتغالي الممتاز
فيتوريا جيماريش
0
x
17:00
1
بورتو
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
0
x
21:00
0
رين
موناكو
0
x
21:00
0
سانت إيتيان
الدوري الألماني
هيرتا برلين
2
x
15:30
5
لايبزيج
بايرن ميونيخ
1
x
15:30
4
شتوتجارت
هوفنهايم
2
x
15:30
1
بوروسيا دورتموند
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
0
x
20:45
1
ساسولو
الدوري الإسباني
خيتافي
0
x
18:30
1
أتلتيكو مدريد
ريال مدريد
4
x
20:45
0
سيلتا فيجو
كأس خادم الحرمين الشريفين "النهائي"
الفيصلي
0
x
18:00
1
الاتحاد
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/12/2018 10:00:01 PM