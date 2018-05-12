عاجل.. شرط وحيد يقرب صلاح من ريال مدريد

أبدى نادي ريال مدريد الإسباني رغبة قوية لضم جناح ليفربول الإنجليزي محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إلا أن هناك شرط وحيد لدى إدارة الريدز للتخلي عن هداف الفريق.

كشفت صحيفة "الإكسبريس" الإنجليزية أن الشرط الوحيد هو تتويج ليفربول بدوري أبطال أوروبا والتغلب على الريال في النهائي الذي سيقام في العاصمة الأوكرانية كييف.

جدير بالذكر فأن تألق محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم هو الذي جذب الأنظار إليه من الأندية العالمية، حيث أحرز اللاعب 43 هدف فى جميع البطولات.