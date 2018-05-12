بورتو يهزم جيماريش في ختام الدوري البرتغالي

أنهى فريق بورتو مشواره في الموسم الحالي من الدوري البرتغالي الممتاز لكرة القدم بالفوز على مضيفه فيتوريا جيماريش 1 /صفر اليوم السبت في المرحلة الرابعة والثلاثين الأخيرة للمسابقة.

وسجل إيفان ماركانو هدف الفوز لبورتو في شباك فيتوريا جيماريش في الدقيقة 69.

وتوج بورتو بلقب الدوري البرتغالي الأسبوع الماضي لكنه أضاف اليوم ثلاث نقاط جديدة لرصيده في الصدارة ليصل إلى 88 نقطة.