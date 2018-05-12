"روسيا اليوم" تعتذر عن استطلاع "حلايب".. وبرلمانيون: لا يعفيها من الخطأ

في مفاجأة غير متوقعة، قام موقع "روسيا اليوم" بإجراء استطلاع للرأي لمتصفحيه حول تبعية مثلث "حلايب" لمصر أو للسودان الأمر الذي تسبب في موجه غضب من قبل المصريين ودفع نواب البرلمان إلى التعقيب بآرائهم حول تلك الواقعة مُؤكدين أن تلك الواقعة لا تنم عن أي مهنية من مؤسسة إعلامية عريقة في الوسط الإعلامي الدولي بالرغم من تقديم "روسيا اليوم" اعتذرًا رسميًا عما حدث.

استطلاع "روسيا اليوم" غير مهني

من جانبه، قال النائب جمال عباس عضو مجلس النواب في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن استطلاع للرأي الذي قام به موقع "روسيا اليوم" لمتصفحيه حول تبعية مثلث حلايب لمصر أو للسودان ينم عن عدم مهنية تلك المؤسسة.

وأضاف عباس، أن الاستفتاء يستهدف زعزعة الاستقرار في العلاقات الدبلوماسية بين الشعبين الشقيقين المصري والسوداني، مُؤكدًا أن البيان الذي أصدره "روسيا اليوم" وعبر فيه عن أسفه لما سببه استطلاع الرأي قائلا: "تأسف إدارة قناة RT لما سببه الاستطلاع من استياء لدى الجانب المصرى، فإنها توضح أن الغرض منه لم يكن الإساءة لمصر ولا التشكيك فى وحدة أراضيها" لا يعفيها من الخطأ.

كما طالب النائب البرلماني استدعاء المسئولين المعتمدين لديها عن مكتب "روسيا اليوم" في مصر للتعرف منهم على ملابسات نشر هذا الاستفتاء لاتخاذ اللازم حيال هذه الواقعة.

العالم يعلم العلاقات بين مصر والسودان

كما أدان النائب أحمد عبد الواحد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الاستفتاء الذي أطلقه موقع روسيا اليوم واصفا إياه بأنه انتهاك سافر للسيادة المصرية، إذ لا يحق لأى جهة الاستفتاء على جزء من الأراضى المصرية.

وأضاف "عبد الواحد"، أن العالم كله يدرك جيدا عمق العلاقات بين مصر والسودان، مشيرا إلى أن مثل هذه السلوكيات غير المسؤولة لا يمكن أن تؤثر على العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

استطلاع مسىء ومستفز

واستنكر النائب عماد سعد حمودة عضو مجلس النواب، قيام موقع "روسيا اليوم" بنشر استطلاع للرأي لمتصفحيه حول تبعية مثلث حلايب، لمصر أو للسودان، قائلا: استطلاع مسىء ومستفز وبعيد كل البعد عن الحقائق الثابتة وللعلاقات الراسخة بين الدول الشقيقة والصديقة.

وطالب حمودة، الجهات المصرية المختصة وعلى رأسها وزارة الخارجية باتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة هذا الخروج عن التقاليد الإعلامية المهنية واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، متابعا: لن نقبل المساس بالأراضى المصرية او حتى زعزعة علاقتنا مع الدول الشقيقة لمجرد استطلاع مسيء ومستفز.