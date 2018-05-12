عمرو عبد الحميد يكشف كواليس استعدادات كأس العالم ببرنامج "هنا روسيا"
السبت 12/مايو/2018 - 09:43 م
هدى عبدالرازق
يقدم الإعلامى عمرو عبد الحميد، برنامج جديد من روسيا بعنوان "هنا روسيا"، فى إطار استعدادات منتخب مصر لخوض كأس العالم بعد غياب أكثر من 28 عاما.
ويكشف برنامج "هنا روسيا" الذى يقدمه الإعلامى عمرو عبد الحميد، أسرار المدن التى تستضيف مونديال 2018، كما يكشف كواليس الملاعب التى سيشارك المنتخب المصرى عليها بالتدريبات ويخوض عليها مبارياته فى منافسات كأس العالم.
ويكشف برنامج "هنا روسيا" الذى يقدمه الإعلامى عمرو عبد الحميد، أسرار المدن التى تستضيف مونديال 2018، كما يكشف كواليس الملاعب التى سيشارك المنتخب المصرى عليها بالتدريبات ويخوض عليها مبارياته فى منافسات كأس العالم.
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