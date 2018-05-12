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مصرع وكيل كلية الحقوق بجامعة أسوان بعد سقوطه من الطابق الخامس

السبت 12/مايو/2018 - 09:40 م
مصرع وكيل كلية الحقوق بجامعة أسوان بعد سقوطه من الطابق الخامس
جامعة أسوان
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فتح الله رضوان
 
وقع حادث أليم بسقوط وكيل كلية الحقوق بجامعة أسوان من  الطابق الخامس وقد لفظ أنفاسه من قليل فور سقوطه علي الارض حيث سقط منذ قليل، وكيل كلية الحقوق بجامعة أسوان من  الطابق الخامس باستراحة أعضاء هيئة التدريس بمنطقة النفق ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

وقد تلقى اللواء فتح الله حسنى مدير أمن أسوان إخطارًا من مدير المباحث يفيد سقوط الدكتور صافى أحمد، وكيل كلية الحقوق بجامعة أسوان من الطابق الخامس، ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، ونقلت الجثة لمشرحة أسوان العمومية، 
وتم وتحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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