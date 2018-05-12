نائب رئيس المترو: زيادة أسعار التذاكر محاولة لإنقاذ الخط الأول من الإنهيار

قال المهندس عصام منير، نائب رئيس شركة المترو، إن الخط الأول لمترو الأنفاق في حالة حرجة ويعمل منذ 30 عام دون تطوير، زيادة سعر التذكرة محاولة لإنقاذ الخط الأول من الإنهيار.



وأضاف "منير"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أنه منذ 2006 وحتى 2017 والمترو يحقق خسائر دون زيادة أسعار تذاكر المترو.



وشدد، على أن أي مترو في العالم دخله يوازي نفقاته، موضحًا أن السبب في عدم زيادة أسعار التذكرة بشكل تدريجي هو رفض القيادة السياسية للزيادة.

